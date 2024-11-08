Ник Нерс о дисквалификации Джоэла Эмбиида: «Теперь мы хотя бы знаем, когда он будет играть»

Ник Нерс отреагировал на наказание Джоэла Эмбиида.

«Теперь мы хотя бы знаем, когда он будет играть», – нашел позитивный момент в истории с журналистом главный тренер «Филадельфии». Эмбиид был дисквалифицирован на 3 матча после стычки с репортером в раздевалке. Центровой выйдет на площадку 12 ноября в матче с «Никс».

«Сиксерс» заполучили Пола Джорджа и превратились в «Клипперс-Восток». Им придется терпеть весь регулярный сезон и надеяться на выход в плей-офф с двумя здоровыми первыми звездами. Поймать молнию в бутылку. Так же всегда было и со связкой Джорджа и Кавая Ленарда», – прокомментировал ситуацию менеджер команды Западной конференции.