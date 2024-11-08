0

Ник Нерс о дисквалификации Джоэла Эмбиида: «Теперь мы хотя бы знаем, когда он будет играть»

Ник Нерс отреагировал на наказание Джоэла Эмбиида.

«Теперь мы хотя бы знаем, когда он будет играть», – нашел позитивный момент в истории с журналистом главный тренер «Филадельфии». Эмбиид был дисквалифицирован на 3 матча после стычки с репортером в раздевалке. Центровой выйдет на площадку 12 ноября в матче с «Никс».

«Сиксерс» заполучили Пола Джорджа и превратились в «Клипперс-Восток». Им придется терпеть весь регулярный сезон и надеяться на выход в плей-офф с двумя здоровыми первыми звездами. Поймать молнию в бутылку. Так же всегда было и со связкой Джорджа и Кавая Ленарда», – прокомментировал ситуацию менеджер команды Западной конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
происшествия
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
logoНик Нерс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нам нельзя впадать в уныние». Ник Нерс рассказал о ротации и планах «Филадельфии»
9сегодня, 13:17
Тайриз Макси досрочно завершил матч против «Клипперс» с травмой задней поверхности бедра
10вчера, 09:54
Джоэл Эмбиид дисквалифицирован на три матча за стычку с журналистом
355 ноября, 21:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
633 минуты назад
«Восток – отстой. «Лейкерс» не могут никого сдержать в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
757 минут назадФото
«Лига обожает драмы». Брайан Уиндхорст рассказал о ситуации в «Бакс»
сегодня, 14:04
Дарко Раякович об Очаи Агбаджи: «Он принял все задачи, которые мы перед ним поставили, и вышел на новый уровень»
сегодня, 13:45
«Нам нельзя впадать в уныние». Ник Нерс рассказал о ротации и планах «Филадельфии»
9сегодня, 13:17
Кендрик Перкинс о защите Д’Анджело Расселла: «Это просто пощечина тренерскому штабу»
9сегодня, 12:13Видео
Энтони Дэвис с высокой вероятностью вернется в состав «Лейкерс» в матче с «Сиксерс»
2сегодня, 09:59
Владимир Демин: «У Егора есть хорошие шансы выйти на драфт в лотерее»
сегодня, 09:44
Евролига. «Панатинаикос» – «Олимпиакос», «Барселона» встретится с «Басконией» и другие матчи
сегодня, 09:04
Владелец «Кингз» Ранадиве поддержал Дерозана в его споре с Дрейком. Он пришел на игру в футболке Кендрика Ламара «Not Like Us»
4сегодня, 08:17Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор продолжит сезон в G-лиге
3сегодня, 13:29
Андреас Пистиолис: «Встречи с УНИКСом всегда особенные»
сегодня, 12:39
Дмитрий Кулагин о матче с ЦСКА: «Настрой УНИКСа максимально боевой, рабочий и собранный»
сегодня, 11:44
Костас Адетокумбо пропустит дерби с «Олимпиакосом» и еще два матча Евролиги
сегодня, 11:33
Онуралп Битим подписал контракт с «Фенербахче» и отправится в аренду в «Баварию»
сегодня, 11:16
Андре Роберсон и «Виллербан» согласовали контракт до конца сезона
сегодня, 10:56
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Ле-Портель»
сегодня, 10:37
Владимир Демин: «Опыт в системе «Реала» стал очень важным для Егора»
сегодня, 10:31
«Реал» хочет выкупить Исайю Кординье у «Виртуса»
сегодня, 10:14
Энтони Эдвардс: «Если бы «Миннесота» с самого начала включалась в защите, мы были бы лучшей командой НБА»
5сегодня, 09:20