Дрэймонд Грин: «Хорошо сыграли в защите против нетрадиционного стиля игры в атаке у «Мемфиса»

Дрэймонд Грин поделился мнением об организации игры в атаке у «Мемфиса».

«Голден Стэйт » в пятницу победил со счетом 123:118.

«Я доволен нашей игрой. Мы сделали все то, что и должны были сделать против нетрадиционного стиля игры в атаке у «Мемфиса ». Тренеры хорошо нас подготовили. Они сделали правильную вещь, сказав, что соперник играет странно. Такое сразу привлекает внимание, помогает сконцентрироваться.

«Гризлис» делают много вещей, которые я раньше не видел. И нам удалось сыграть так, мы играем в защите, соблюсти свои стандарты, вместе с тем подстроившись под соперника. У нас хорошо это получилось.

У «Гризлис» необычное движение игроков по всей площадке. Когда кто-то один начинает двигаться, то в движение приходит и вся команда, и они перемещаются по кругу. Независимо от того, о ком идет речь, это может быть кто угодно, но все начинают двигаться.

Они пытаются делать типичные вещи немного иначе. Нам удалось хорошо подстроиться под это», – заявил форвард «Уорриорз».