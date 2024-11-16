Дрэймонд Грин: «Хорошо сыграли в защите против нетрадиционного стиля игры в атаке у «Мемфиса»
«Голден Стэйт» в пятницу победил со счетом 123:118.
«Я доволен нашей игрой. Мы сделали все то, что и должны были сделать против нетрадиционного стиля игры в атаке у «Мемфиса». Тренеры хорошо нас подготовили. Они сделали правильную вещь, сказав, что соперник играет странно. Такое сразу привлекает внимание, помогает сконцентрироваться.
«Гризлис» делают много вещей, которые я раньше не видел. И нам удалось сыграть так, мы играем в защите, соблюсти свои стандарты, вместе с тем подстроившись под соперника. У нас хорошо это получилось.
У «Гризлис» необычное движение игроков по всей площадке. Когда кто-то один начинает двигаться, то в движение приходит и вся команда, и они перемещаются по кругу. Независимо от того, о ком идет речь, это может быть кто угодно, но все начинают двигаться.
Они пытаются делать типичные вещи немного иначе. Нам удалось хорошо подстроиться под это», – заявил форвард «Уорриорз».
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