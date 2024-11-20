Владелец «Финикса» ожидает, что Кевин Дюрэнт подпишет продление контракта после этого сезона

«Санз» хотят надолго сохранить в команде Кевина Дюрэнта.

Суперзвезда «Финикса » связан контрактом с клубом до 2026 года, но владелец Мэтью Ишбия ожидает, что 36-летний форвард подпишет продление после текущего сезона.

«У нас прекрасные отношения с Кевином. Он отличный парень, ему нравится быть в Финиксе, нам нравится видеть его частью организации. Он отлично начал этот сезон, один из претендентов на приз MVP, у нас тоже очень хорошее начало чемпионата. Мы ожидаем, что Кевин подпишет продление, останется с нами надолго. Мы надеемся, что он завершит свою карьеру здесь, в Финиксе.

Мы решили, что поговорим об этом после сезона, позаботимся об этом вопросе. Но Кевин хочет быть с нами, а мы хотим, чтобы Кевин был здесь. Никогда не было ни единого намека на какой-то другой расклад», – заявил Ишбия.