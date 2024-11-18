Дюрэнт поздравил Хардена со 2-м местом по 3-очковым. Первое дальнее попадание Джеймса состоялось после передачи Кей Ди

Джеймс Харден вышел на чистое 2-е место по точным 3-очковым.

Защитник «Клипперс » обошел члена Зала славы Рэя Аллена , с которым до воскресной встречи с «Джаз» (116:105) делил 2-ю строчку в списке лучших снайперов НБА .

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт поздравил Хардена с этим достижением. Первое дальнее попадание Джеймса состоялось после передачи Кевина, когда они вместе выступали за «Оклахому».

«Поздравляю с потрясающим достижением. Вся твоя работа была проделана не зря. Ты вдохновляешь многих людей по всему миру своей игрой. Ты был отличным товарищем по команде и отличным другом. Я люблю тебя, брат. Продолжай в том же духе», – произнес Дюрэнт.