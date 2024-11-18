Дюрэнт поздравил Хардена со 2-м местом по 3-очковым. Первое дальнее попадание Джеймса состоялось после передачи Кей Ди
Джеймс Харден вышел на чистое 2-е место по точным 3-очковым.
Защитник «Клипперс» обошел члена Зала славы Рэя Аллена, с которым до воскресной встречи с «Джаз» (116:105) делил 2-ю строчку в списке лучших снайперов НБА.
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт поздравил Хардена с этим достижением. Первое дальнее попадание Джеймса состоялось после передачи Кевина, когда они вместе выступали за «Оклахому».
«Поздравляю с потрясающим достижением. Вся твоя работа была проделана не зря. Ты вдохновляешь многих людей по всему миру своей игрой. Ты был отличным товарищем по команде и отличным другом. Я люблю тебя, брат. Продолжай в том же духе», – произнес Дюрэнт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Клипперс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости