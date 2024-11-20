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Дэмиан Лиллард обвинил фанатский аккаунт «Блэйзерс» в лицемерии

Дэмиан Лиллард нелицеприятно отозвался о некоторых поклонниках «Портленда» .

Разыгрывающий «Милуоки» обвинил фанатский аккаунт своей бывшей команды Blazers Nation в лицемерии.

Blazers Nation выложили мем с лидером в истории «Блэйзерс» по набранным очкам. «Когда кто-то говорит, что Дэйму приходится непросто в «Милуоки» – «А мне-то какое дело».

Лиллард написал «фальшивые мазафакеры» в комментариях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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