Дэмиан Лиллард об отношениях с GloRilla: «Не афиширую свою личную жизнь»
Дэмиан Лиллард ответил на вопрос о своих отношениях с рэпершей GloRilla.
«Это смешно. Нет, я не афиширую свою личную жизнь. И пусть так и остается. Я уважаю ее как артистку. Мы знаем друг друга, она артистка, я артист. Но что касается всего остального, то ничего не происходит. Вот что я могу вам сказать», – сказал разыгрывающий «Милуоки» во время медиа-дня.
В феврале GloRilla выложила фотографию с Лиллардом с подписью: «Кто этот ниггер? Я хочу его».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Complex
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости