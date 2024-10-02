Дэмиан Лиллард об отношениях с GloRilla: «Не афиширую свою личную жизнь»

Дэмиан Лиллард ответил на вопрос о своих отношениях с рэпершей GloRilla.

«Это смешно. Нет, я не афиширую свою личную жизнь. И пусть так и остается. Я уважаю ее как артистку. Мы знаем друг друга, она артистка, я артист. Но что касается всего остального, то ничего не происходит. Вот что я могу вам сказать», – сказал разыгрывающий «Милуоки » во время медиа-дня.

В феврале GloRilla выложила фотографию с Лиллардом с подписью: «Кто этот ниггер? Я хочу его».