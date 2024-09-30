Новая модель кроссовок Дэмиана Лилларда выйдет в коллаборации Adidas с баскетбольной «Баварией»
Новая модель кроссовок Дэмиана Лилларда объединит звезду НБА с «Баварией».
Одна из вариаций модели Dame 9 в именной линейке звезды «Бакс» выйдет в коллаборации Adidas с баскетбольным клубом из Мюнхена.
Фото: Adidas
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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