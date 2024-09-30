Новая модель кроссовок Дэмиана Лилларда выйдет в коллаборации Adidas с баскетбольной «Баварией»

Новая модель кроссовок Дэмиана Лилларда объединит звезду НБА с «Баварией».

Одна из вариаций модели Dame 9 в именной линейке звезды «Бакс» выйдет в коллаборации Adidas с баскетбольным клубом из Мюнхена.

Фото : Adidas