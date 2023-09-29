Дэмиан Лиллард выложил песню «Прощание» вскоре после обмена в «Милуоки»
«Портленд» обменяет разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Милуоки».
Баскетболист выложил в YouTube новую песню «Прощание» вскоре после новости о сделке. Она посвящена уходу из «Блэйзерс», где к данному моменту Дэмиан проводил все свою профессиональную карьеру в НБА.
Я ухожу с миром
Потому что знаю, в конце концов,
Это всего лишь бизнес.
Надеюсь, ты помнишь все те вещи
Свидетелем которых стал.
Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья
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