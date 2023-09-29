Дэмиан Лиллард выложил песню «Прощание» вскоре после обмена в «Милуоки»

Теги светская хроника Милуоки Портленд НБА видео болельщики Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» обменяет разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Милуоки».

Баскетболист выложил в YouTube новую песню «Прощание» вскоре после новости о сделке. Она посвящена уходу из «Блэйзерс», где к данному моменту Дэмиан проводил все свою профессиональную карьеру в НБА.

Я ухожу с миром
Потому что знаю, в конце концов,
Это всего лишь бизнес.
Надеюсь, ты помнишь все те вещи
Свидетелем которых стал.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

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2 комментария

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оле - топ юрген - клоп
Талантливый человек не талантлив во всем
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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