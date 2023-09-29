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Баскетболист выложил в YouTube новую песню «Прощание» вскоре после новости о сделке. Она посвящена уходу из «Блэйзерс», где к данному моменту Дэмиан проводил все свою профессиональную карьеру в НБА.

Я ухожу с миром

Потому что знаю, в конце концов,

Это всего лишь бизнес.

Надеюсь, ты помнишь все те вещи

Свидетелем которых стал.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья