ESPN опубликовал фальшивое видео с интервью Дэмиана Лилларда

ESPN подвергся критике за то, что разместил на своих платформах в социальных сетях фальшивое видео с разыгрывающим «Милуоки» .

В четверг «Бакс» одержали победу над «Сиксерс» (118:117). Лиллард в своем дебютном матче за «Бакс» набрал 39 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.

Аккаунт ESPN «SportsCenter» в соцети X разместил видео, на котором Лиллард дает послематчевое интервью в форме « ». Видео сопровождалось цитатой: «Я больше ничего не хочу. Придя сюда, я сразу сказал, что пришел не для того, чтобы тратить время».

ESPN подписал пост: «Дэйм пришел в «Милуоки» не для того, чтобы тратить время».

Внимательные пользователи соцсетей сразу заметили аномалию в видео. Позже выяснилось, что запись интервью на самом деле была сделана в 2020 году, когда Лиллард играл за « ». Интервью проходило в «пузыре» в Орландо и проводилось каналом TNT, а не ESPN.

ESPN нарисовал на площадке логотип «Бакс», заменили майку «Блэйзерс» Лилларда на майку «Бакс» и даже заменил логотип TNT на логотип ESPN на микрофоне.

Позже ESPN объяснил причину публикации.

«Иногда мы пытаемся соединить спортивные моменты прошлого с современными образами и сюжетными линиями в рамках нашего социального контента. У нас не было намерений вводить в заблуждение болельщиков, но мы полностью понимаем, что этот случай вызвал замешательство», – говорится в заявлении.

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