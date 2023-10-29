ESPN опубликовал фальшивое видео с интервью Дэмиана Лилларда
ESPN подвергся критике за то, что разместил на своих платформах в социальных сетях фальшивое видео с разыгрывающим «Милуоки» Дэмианом Лиллардом.
В четверг «Бакс» одержали победу над «Сиксерс» (118:117). Лиллард в своем дебютном матче за «Бакс» набрал 39 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.
Аккаунт ESPN «SportsCenter» в соцети X разместил видео, на котором Лиллард дает послематчевое интервью в форме «Милуоки». Видео сопровождалось цитатой: «Я больше ничего не хочу. Придя сюда, я сразу сказал, что пришел не для того, чтобы тратить время».
ESPN подписал пост: «Дэйм пришел в «Милуоки» не для того, чтобы тратить время».
Внимательные пользователи соцсетей сразу заметили аномалию в видео. Позже выяснилось, что запись интервью на самом деле была сделана в 2020 году, когда Лиллард играл за «Портленд». Интервью проходило в «пузыре» в Орландо и проводилось каналом TNT, а не ESPN.
ESPN нарисовал на площадке логотип «Бакс», заменили майку «Блэйзерс» Лилларда на майку «Бакс» и даже заменил логотип TNT на логотип ESPN на микрофоне.
Позже ESPN объяснил причину публикации.
«Иногда мы пытаемся соединить спортивные моменты прошлого с современными образами и сюжетными линиями в рамках нашего социального контента. У нас не было намерений вводить в заблуждение болельщиков, но мы полностью понимаем, что этот случай вызвал замешательство», – говорится в заявлении.
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