Никола Йокич: «Будь большим в победе и поражении. Так меня воспитали»

Никола Йокич не ищет виноватых в неудачном старте «Денвера».

«Наггетс» начали сезон с двух поражений и двух тяжелых побед в овертаймах над командами, не претендующими на высокие места. Никола Йокич отдохнул неделю после олимпийского турнира и вернулся к тренировками. Центровой прокомментировал межсезонье и начало чемпионата.

«Не люблю, когда у меня слишком много свободного времени, слишком расслабляюсь.

Людям всегда хочется большего. Они не думают о том, что уже имеют. У нас уже есть один титул, многим отличным игрокам это не удается.

Не комментирую и не слежу за другими командами. Будь большим в победах и поражениях. Так меня воспитали. Так я живу. Это естественно для меня.

Я в лиге для того, чтобы играть в баскетбол. Не понимаю контракты, сезоны, коллективное соглашение. Это не моя работа.

Нашим молодым игрокам нужно захотеть взять ответственность на себя. И показать свою лучшую форму», – рассказал сербский баскетболист.

Генменеджер «Денвера » Келвин Бут объяснил, что команда обращается к баскетболисту при принятии решений по составу и старается вовлекать его в этот процесс, однако не хочет перекладывать на него ответственность в случаях, когда дело касается его действующих партнеров. Бут подтвердил, что Йокич позитивно относился к подписанию Расселла Устбрука, потому что уважает его страсть к баскетболу.