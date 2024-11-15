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Ник Янг: «Когда Расс делает трипл-дабл, то это игра на статистику, когда Йокич – он MVP»

Ник Янг критически отозвался о Николе Йокиче.

«Мы уже достигли точки, когда просто раздаем ему статуэтки MVP… Когда Расс делает трипл-дабл, то это игра на статистику, когда Джокер – он MVP! Меня достала эта хрень.

Мне не нравится, что Джокеру раздают все эти чертовы MVP и заставляют его думать, будто он лучше всех. Мы относимся к другим людям без уважения», – считает бывший игрок НБА.

Центровой «Денвера» является безусловным фаворитом на награду самому ценному игроку сезона НБА по расчетам Basketball Reference.

По итогам четырех последних сезонов Йокич трижды становился самым ценным игроком НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gils Arena Show
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logoНик Янг
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logoНикола Йокич
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