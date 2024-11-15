Ник Янг: «Когда Расс делает трипл-дабл, то это игра на статистику, когда Йокич – он MVP»

Ник Янг критически отозвался о Николе Йокиче.

«Мы уже достигли точки, когда просто раздаем ему статуэтки MVP… Когда Расс делает трипл-дабл, то это игра на статистику, когда Джокер – он MVP! Меня достала эта хрень.

Мне не нравится, что Джокеру раздают все эти чертовы MVP и заставляют его думать, будто он лучше всех. Мы относимся к другим людям без уважения», – считает бывший игрок НБА .

Центровой «Денвера » является безусловным фаворитом на награду самому ценному игроку сезона НБА по расчетам Basketball Reference.

По итогам четырех последних сезонов Йокич трижды становился самым ценным игроком НБА.