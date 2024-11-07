Разбушевавшийся Уэстбрук нанес «Оклахоме» первое поражение в сезоне

Две махины Западной конференции встретились во второй раз в сезоне, и теперь «Денвер» подчеркнул, что его еще рано исключать из списка претендентов: без Аарона Гордона и Джамала Мюррэя «Наггетс» нанесли главному фавориту первое поражение в сезоне, а Никола Йокич получил поддержку от неожиданных персонажей – 124:122.

«Оклахома» не удержала +16, всему виной – переход в защиту

Большую часть времени вела в счете «Оклахома». Шэй, как всегда, поражал кольцо со средней дистанции и совершал проходы, но допускал много потерь – 8. Подключился и Джейлен Уильямс, остановившийся в одном ассисте от трипл-дабла – у форварда 29 очков, 10 подборов и 9 передач.

В третьей четверти хозяева уступали минус 16, спасение нащупали благодаря быстрым переходам из защиты в атаку. Рывок 21:6 от Йокича и компании, который все исправил – 124:122.

- Набрали 21 очко в быстрых отрывах. Вот так мы должны играть: защищаться, подбирать, вышвыривать оппонентов, – хвалил в раздевалке подопечных за концовку главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.

- В быстрых отрывах мы слегка рассыпались. Не смогли делать то, что планировали. Игра длится 48 минут, много взлетов и падений. Надеюсь, сможем извлечь уроки, но, конечно, не лучший наш перфоманс, – подчеркнул главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт.

До этого матча «Оклахома» позволяла соперникам набирать 95,9 очка, это лучший результат в сезоне. Во второй половине защита «Тандер» была так плоха, что пропустила 69 очков .

Герой клатча – Пейтон Уотсон

К середине третьей четверти, когда преимущество гостей составило 16 очков, Майкл Мэлоун попросил парней убыстрить игру. Отрыв таял на глазах, пока «Денвер» не вышел вперед.

Дошло до клатча.

Камбэк «Наггетс» отчаянно пытался остановить Алекс Карузо, перешедший в межсезонье из «Чикаго» и уже ставший главным звеном защиты молодого костяка «Тандер». Менее чем за минуту при -4 он перехватил мяч у Йокича, и разрыв усох до двух очков.

Дальше за дело взялся Пейтон Уотсон. На нем сфолили, однако форвард «Денвера» промазал оба броска, но тут же исправился. В последней атаке Гилджес-Александр пошел в проход, обогнул старину Уэстбрука, но на подстраховке Уотсон спас игру эффектным блок-шотом, едва дотянувшись до мяча кончиками пальцев. Впрочем, удивляться нечему, Пейтон – первый по блок-шотам у «Наггетс».

- Пейтон пошел на линию штрафных, не реализовал их, оба промазал. Но не опустил голову, не начал себя жалеть, и сыграл под кольцом против одного из фаворитов MVP – Шэя Гилджеса-Александра . И мы увидели блок, спасший игру. Горжусь им за реабилитацию после штрафных, – отметил Майкл Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.

- Горжусь Пейтоном и его рабочей этикой. Он повлиял на игру на обеих концах площадки и выдал великолепный блок, – сказал Уэстбрук об одноклубнике.

Уэстбрук, по которому мы скучали

В «Денвере» каждому достался кусок победного пирога. Четверо набрали более 20 очков, включая Рассела Уэстбрука (12 ноября отметит свое 36-летие), на счету которого 29 при 10 из 15 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых.

Броуди, кажется, наконец нашел себе место после неудачных скитаний по командам Лос-Анджелеса. Сегодня, против своего родного клуба, MVP 2017 года выглядел так, словно тех времен и не было. Никакой неуклюжести, сквозняков и нелепых потерь.

Заменяя Мюррэя, Расселл не потерялся, что неудивительно. В тандеме с Йокичем всегда можно найти много пространства – и Уэстбрук, и Никола прекрасно видят площадку и всегда выведут открытого партнера на бросок. А учитывая, что на Джокере частенько сдваиваются, опытный разыгрывающий и сам способен находить дыры в защите соперника.

- Сейчас у «Оклахомы» лучше показатели побед и поражений, но я чувствовал, что наша команда сильнее. Сегодня мы это доказали. Люблю «Денвер»! – поделился эмоциями Расселл Уэстбрук после матча.

Не забудем и очередной трипл-дабл Николы Йокича. У всей остальной лиги на момент игры «Денвера» – шесть, а у Николы – четыре! А «Оклахома» терпит первое поражение в сезоне, оставив «Кливленд» в одиночестве в списке непобежденных.

Фото: Gettyimages.ru /Jamie Schwaberow