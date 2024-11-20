Тайрон Лю: «Джефф Ван Ганди воспринимает проблемы с защитой у «Клипперс» как нечто очень личное. Мне приходится контролировать его»
Тайрон Лю рассказал об уровне вовлеченности ассистента Джеффа Ван Ганди .
По словам главного тренера «Клипперс», Ван Ганди воспринимает проблемы команды в обороне очень близко к сердцу, до такой степени, что это сказывается на нем даже за пределами площадки.
«Он воспринимает это как нечто очень личное. Может случиться так, что он не пойдет домой. Мне приходится контролировать его.
Как не любить людей, которые настолько вкладываются в работу и отдают ей свое время? Ему и правда не все равно. Я рад, что он с нами», – сказал Лю.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Total Pro Sports
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