Ченнинг Фрай: «Я в шоке от «Клипперс». Джефф Ван Ганди добавил структурность в их игру»
Ченнинг Фрай заявил, что приятно удивлен игрой «Клипперс» на старте сезона.
Тренерский штаб команды в межсезонье-2024 пополнил известный специалист Джефф Ван Ганди.
«Я в шоке от «Клипперс». Они потеряли Пола Джорджа, Кавай в лазарете, но Джеймс Харден напомнил о том, что он – система. Норман Пауэлл и Ивица Зубац хороши.
Считаю, что Джефф Ван Ганди добавил структурность в их игру. Они сказали Хардену, что ты волен делать то, что считаешь нужным, но остальные должны действовать дисциплинированно. Они вполне могут претендовать на места с седьмого по девятое»,- считает бывший игрок НБА, а ныне эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
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