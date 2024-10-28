Ченнинг Фрай: «Я в шоке от «Клипперс». Джефф Ван Ганди добавил структурность в их игру»

Ченнинг Фрай заявил, что приятно удивлен игрой «Клипперс» на старте сезона.

Тренерский штаб команды в межсезонье-2024 пополнил известный специалист Джефф Ван Ганди.

«Я в шоке от «Клипперс ». Они потеряли Пола Джорджа, Кавай в лазарете, но Джеймс Харден напомнил о том, что он – система. Норман Пауэлл и Ивица Зубац хороши.

Считаю, что Джефф Ван Ганди добавил структурность в их игру. Они сказали Хардену, что ты волен делать то, что считаешь нужным, но остальные должны действовать дисциплинированно. Они вполне могут претендовать на места с седьмого по девятое»,- считает бывший игрок НБА , а ныне эксперт.