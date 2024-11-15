Тайрон Лю внес изменения в состав «Клипперс».

Крис Данн заменил Терэнса Мэнна в стартовой пятерке «Клипперс » во встрече с «Рокетс» в среду.

Мэнн реализовал лишь 20% трехочковых в первых 11 матчах сезона и проводил на площадке 22,7 минуты за игру.

Новая пятерка с Данном провела вместе 17 минут и завершила встречу с показателем «+15», хотя это не спасло «Клипперс» от поражения.

Главный тренер калифорнийцев Тайрон Лю заявил, что хотел разгрузить Джеймса Хардена в атаке. По словам специалиста, он остался доволен новыми сочетаниями и планирует и дальше использовать новую вариацию основы.