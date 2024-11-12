Тайрон Лю: «Гилджес-Александер во многом напоминает таких великих игроков, как Майкл Джордан»

Тайрон Лю заявил, что Шэй Гилджес-Александер напоминает ему Майкла Джордана.

«Будучи молодым игроком, можно выйти из-под контроля или пойти набирать свои очки. Шэй знает, что с их стилем игры мяч вернется к нему. Он позволяет другим парням разыграться, он позволяет другим парням, которым он доверяет, набирать очки в начале матча.

Но он знает, что в любой момент он может взять игру в свои руки. Он во многом напоминает таких великих игроков, как Майкл Джордан », – сказал главный тренер «Клипперс ».