«Бостон» прервал 15-матчевую победную серию «Кливленда». «Кэвз» повторили второй лучший старт в истории НБА
«Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне.
«Селтикс» во вторник реализовали 22 из 41 из-за дуги и победили со счетом 120:117.
«Кливленд» перед выездом в гости к действующим чемпионам выиграл 15 матчей на старте сезона НБА. «Кэвз» – четвертая команда за все время существования лиги, которая начала сезон с показателем 15-0.
Это стало повторением второго результата в истории НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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