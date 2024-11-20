«Бостон» прервал 15-матчевую победную серию «Кливленда». «Кэвз» повторили второй лучший старт в истории НБА

«Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне.

«Селтикс» во вторник реализовали 22 из 41 из-за дуги и победили со счетом 120:117.

«Кливленд » перед выездом в гости к действующим чемпионам выиграл 15 матчей на старте сезона НБА. «Кэвз» – четвертая команда за все время существования лиги, которая начала сезон с показателем 15-0.

Это стало повторением второго результата в истории НБА .