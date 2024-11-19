«Кливленд» идет на 2-м месте в истории НБА по количеству очков в среднем за владение
«Кэвс» могут превзойти рекорд «Селтикс» по очкам в среднем за владение.
На сегодняшний день «Кливленд» идет на втором месте в истории лиги по этому показателю, набирая 1,221 очка в среднем за одну атаку.
Лучшие атакующие команды в истории НБА:
«Бостон» 2024 – 1,222 очка в среднем за владение
«Кливленд» 2025 – 1,221
«Бостон» 2025 – 1,214
«Нью-Йорк» 2025 – 1,211
«Индиана» 2024 – 1,205
Опубликовал: Геннадий Ильин
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