«Кливленд» идет на 2-м месте в истории НБА по количеству очков в среднем за владение

«Кэвс» могут превзойти рекорд «Селтикс» по очкам в среднем за владение.

На сегодняшний день «Кливленд » идет на втором месте в истории лиги по этому показателю, набирая 1,221 очка в среднем за одну атаку. Лучшие атакующие команды в истории НБА: «Бостон » 2024 – 1,222 очка в среднем за владение «Кливленд» 2025 – 1,221 «Бостон» 2025 – 1,214 «Нью-Йорк » 2025 – 1,211 «Индиана » 2024 – 1,205