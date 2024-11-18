«Кливленд» выиграл все 15 матчей на старте сезона НБА, но котируется андердогом против «Бостона»
«Кливленд» выиграл 15 матчей на старте сезона НБА.
«Кэвз» – четвертая команда за все время существования лиги, которая начала сезон с показателем 15-0.
Это повторение второго результата в истории НБА. Лучше было только у «Голден Стэйт» в сезоне-15/16 (24-0).
Коэффициент на чемпионство «Кливленда» обвалился с 51.00 до 15.00 с начала сезона.
«Бостон» – следующий соперник «Кливленда». «Кэвс» котируются андердогами встречи за 2.33, на победу «Селтикс» дают коэффициент 1.59.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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