Чудо «Кливленда» – 15-0 на старте, но букмекеры не верят в рекорд

И даже не считают фаворитом.

«Кливленд» феноменально начал сезон НБА – с 15-0, и это рекорд в истории клуба. А лучше него за все турниры стартовала лишь одна команда.

Так что же, букмекеры прониклись или до главного фаворита «Кливленду» все равно еще далеко?

«Кливленд» отыграл несколько позиций, но «Бостон» – все равно основной претендент

Перед стартом сезона-2024/25 победу «Кливленда» в НБА оценивали в 51.00, затем в 40.00. Фактически ее вероятность колебалась в промежутке 2-2,5%. По силе «Кливленд» шел вровень с «Голден Стэйт», «Майами», «Мемфисом» и «Нью-Орлеаном».

Впереди были десять команд. Главным фаворитом считали «Бостон», в пятерке, чей коэффициент не превышает 10.00, также числились «Оклахома», «Филадельфия», «Денвер» и «Нью-Йорк».

После 15 побед на старте «Кливленду» уже выпадает 15.00 на титул – то есть почти 7%. Не так выразительно в процентах, но коэффициент упал более чем в три раза за пару месяцев.

Теперь «Кливленд» по котировкам идет вровень с «Финиксом», впереди уже не десять, а шесть команд. А коэффициент ниже 10.00 только у троих – у «Бостона», «Оклахомы» и «Нью-Йорка». «Денвер» от «Кливленда» располагается неподалеку – 13.00, а «Филадельфия» уже съехала вниз. Впрочем, еще ниже она находится в таблице – на самом дне Востока.

Есть еще несколько котировок. Например, на победителя Восточной конференции – и «Кливленд» здесь уже в тройке, ему дают 6.50. Фаворит все-таки «Бостон» с 2.10, чьи 48% выглядят солиднее, чем 15% у «Кливленда».

Зато в итоговой победе в Центральном дивизионе сомнений нет – всего 1.15, это 87%. «Индиана», как ближайший преследователь, почти лишена хороших шансов – 8.50 (и 12%).

Среди котировок на MVP есть и Донован Митчелл. Оценен он за 30.00 на уровне Янниса Адетокумбо. Далековато до приза – 3% вероятности.

«Кливленд» выиграл почти все, что должен был

«Кливленду» на старте достался не очень сложный календарь, но все равно интересно, что в 13 из 15 победных матчей команда считалась фаворитом.

И только в двух – нет. Одна из них – игра в конце октября против «Никс», где вероятность победы «Кливленда» оценивалась в 44%, а соперника – в 63% (напоминаем, проценты формируются в переводе из коэффициентов, больше 100% выходит из-за маржи букмекеров). В коэффициентах это 2.25 против 1.65. «Кливленд» уступал после трех четвертей, но затащил в последней – 110:104.

Вторая игра – на той же неделе против «Милуоки», 49% против 57%, коэффициенты друг к другу уже ближе – 2.03 и 1.77. «Милуоки» по ходу матча вел +16, но к концу первой половины ситуация выровнялась, а в конце игры «Кливленд» превзошел соперника всего на очко.

15-0 – повторение второго лучшего старта в истории НБА, с того же начинали «Голден Стэйт» в сезоне-2015/16, «Хьюстон» в 1993/94 и «Вашингтон» в 1948/49.

А лучше выступил только «Голден Стэйт» – у него была серия из 24 побед на старте без единого поражения. Это как раз тот сезон, когда команда установила рекорд и по итоговому соотношению побед и поражений – 73-9

Из тех 24 матчей «ГСВ» выиграл 22 в основное время, помучившись в овертайме с «Бруклином» и «Бостоном». Кстати, фаворитом сезона он тогда тоже не был, но и не располагался так далеко от остальных по котировкам, как предстартовый «Кливленд» в 2024 году.

Тогда чемпионство «Голден Стэйт» перед сезоном-2015/16 оценивалось в 18%, то есть в 5.50. Кстати, главным фаворитом был тот «Кливленд» c Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Тимофеем Мозговым, а вторым шел «Сан-Антонио».

Финалы были незабываемыми – это тогда «ГСВ» вел 3-1 в серии у «Кливленда» и уступил 3-4.

Путь к рекорду – через две игры с «Бостоном»

Чтобы превзойти достижение «ГСВ» в виде 24-0 на старте, «Кливленду» надо выиграть еще десять матчей.

За следующие три недели команда должна по два раза обыграть «Бостон» и «Атланту», а также превзойти «Новый Орлеан», «Торонто», «Вашингтон», «Денвер», «Шарлотт» и «Майами». Больше половины матчей – против соперников, которые в своих конференциях располагаются не ниже шестого места.

Следующая игра у «Кливленда» будет против «Бостона» – как раз главного фаворита сезона. Там котировки однозначно в пользу соперника – 1.48 против 2.65, это 68% против 38% вероятности победы.

В прошлом сезоне «Кливленд» выиграл у «Бостона» один матч в регулярке и уступил в двух. Но главные встречи были в плей-офф – в полуфинале конференции «Кливленд» победил после поражения в первой игре, но затем проиграл три оставшихся матча и выбыл из турнира с 1-4.

Любопытно, что в пяти играх баскетболисты пять раз набирали максимальные в своих командах именно 33 очка – по два раза Донован с Джейсоном Тейтумом, еще один раз – Эван Мобли.

Матч «Бостон» – «Кливленд» начнется 20 ноября в 3:00 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Winslow Townson, Jason Miller