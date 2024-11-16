«Он играет на уровне MVP». Чендлер Парсонс считает, что Энтони Дэвис лучше в обороне, чем Виктор Вембаньяма

Чендлер Парсонс считает, что Дэвис по-прежнему лучше защищается, чем Вембаньяма.

«Сложный вопрос, потому что Виктор Вембаньяма — это, очевидно, будущее. Он будет главным претендентом на звание лучшего защитника года, вероятно, в течение следующих пяти-семи лет. Но учитывая, как Энтони Дэвис влияет на игру на обеих сторонах площадки, я выбираю его.

Трудно соперничать с ростом Вемби, но я не думаю, что Энтони Дэвис готов передать эстафету Вемби. Энтони Дэвис играет на уровне MVP», – заявил бывший игрок НБА .