Никола Йокич пропустит матч против «Мемфиса» по личным причинам

Никола Йокич пропустит второй матч подряд по личным причинам.

Центровой «Денвера » не сыграет в сегодняшней гостевой встрече с «Мемфисом ».

Йокич , претендент на награду MVP, в этом сезоне набирает в среднем 29,7 очка, 13,7 подбора и 11,7 передачи за матч.