Джоэл Эмбиид впервые с 2018 года не исполнил ни одного штрафного за игру
Джоэл Эмбиид не пробил ни одного штрафного матче с «Майами».
Центровой «Филадельфии» отыграл 31 минуту, набрав 11 очков, 8 подборов и 5 передач при 5 из 11 с игры.
«У меня ни одного штрафного броска. Должно быть, это первый такой случай. Какое-то безумие», – сказал Эмбиид после игры.
В последний раз Джоэл не исполнил ни одного штрафного броска 9 февраля 2018 года.
С той даты он лидирует в НБА по среднему количеству штрафных – 10,5 за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости