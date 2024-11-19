Джоэл Эмбиид впервые с 2018 года не исполнил ни одного штрафного за игру

Джоэл Эмбиид не пробил ни одного штрафного матче с «Майами».

Центровой «Филадельфии» отыграл 31 минуту, набрав 11 очков, 8 подборов и 5 передач при 5 из 11 с игры.

«У меня ни одного штрафного броска. Должно быть, это первый такой случай. Какое-то безумие», – сказал Эмбиид после игры.

В последний раз Джоэл не исполнил ни одного штрафного броска 9 февраля 2018 года.

С той даты он лидирует в НБА по среднему количеству штрафных – 10,5 за игру.