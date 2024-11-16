Дрэймонд Грин о Кубке НБА: «Многое для нас значит. Это возможность выиграть что-то»

Дрэймонд Грин заявил, что «Уорриорз» серьезно воспринимают Кубок НБА.

«Голден Стэйт » начал турнир с победы над «Мемфисом» (123:118).

«Это многое для нас значит. Многое. Это возможность выиграть что-то. Когда у вас есть такая возможность, нельзя позволять себе расслабляться.

Мы будем бороться и стараться выиграть все, что только можем, Кубок НБА не исключение», – заявил 4-кратный чемпион лиги.