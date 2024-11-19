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Ченнинг Фрай: «Оборона «Уорриорз» напоминает мне ту команду, когда они были в династии»

Ченнинг Фрай отметил игру «Голден Стэйт» в обороне.

«За «Уорриорз» невероятно интересно наблюдать. Большинство людей смотрят на нападение, но оборона напоминает мне ту команду, когда они были в династии.

Я не говорю, что это та же команда, но эта молодая команда увлеклась защитой, и на это интересно смотреть», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA TV в соцсети X
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