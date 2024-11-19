Стив Керр о 9 из 19 с линии в матче с «Клипперс»: «Нам нужно поработать над этим»
Стив Керр назвал причины поражения в матче с «Клипперс» (99:102).
У «Голден Стэйт» лишь 9 из 19 с линии штрафного.
«В первой половине у нас было много потерь. Мы играть-то начали, считай, только после перерыва. И отдаю должное «Клипперс», они хорошо защищаются и умеют провоцировать потери. Во второй половине мы смогли сконцентрироваться и заиграли, но этого оказалось недостаточно.
Насколько меня беспокоят проблемы со штрафными? Да, мы на чистом последнем месте в этом компоненте. Нам нужно поработать над этим. Нашим ребятам нужно добраться до зала, почувствовать ритм и обрести уверенность на линии», – заявил главный тренер «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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