«Вы сделали меня лучше как тренера и как человека». Саша Обрадович написал прощальное сообщение

Саша Обрадович написал короткое прощальное сообщение.

«Я хотел бы поблагодарить всех – тренеров, игроков, клуб, жителей Монако, СМИ – за то, что вы сделали меня лучше как тренера и как человека, помогли мне провести лучшее время в моей жизни. Люблю вас всех, ребята», — написал 55-летний сербский специалист.

Сегодня «Монако » отправил главного тренера Сашу Обрадовича в отставку.