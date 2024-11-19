«Вы сделали меня лучше как тренера и как человека». Саша Обрадович написал прощальное сообщение
Саша Обрадович написал короткое прощальное сообщение.
«Я хотел бы поблагодарить всех – тренеров, игроков, клуб, жителей Монако, СМИ – за то, что вы сделали меня лучше как тренера и как человека, помогли мне провести лучшее время в моей жизни. Люблю вас всех, ребята», — написал 55-летний сербский специалист.
Сегодня «Монако» отправил главного тренера Сашу Обрадовича в отставку.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Саши Обрадовича в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости