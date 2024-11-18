«Монако» официально подтвердил отставку Саши Обрадовича
«Монако» расстался с главным тренером.
55-летний сербский специалист проводил 4-й сезон с командой. Обрадович дважды выигрывал национальный чемпионат, один раз – кубок Франции, и выводил команду в «Финал четырех» Евролиги. Под его руководством клуб провел 104 матча в клубном европейском турнире высшего уровня с результатом 72-42.
«Монако» подтвердил назначение Манучара Маркоишвили временно исполняющим обязанности главного тренера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Монако»
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