«Монако» официально подтвердил отставку Саши Обрадовича

«Монако» расстался с главным тренером.

55-летний сербский специалист проводил 4-й сезон с командой. Обрадович дважды выигрывал национальный чемпионат, один раз – кубок Франции, и выводил команду в «Финал четырех» Евролиги . Под его руководством клуб провел 104 матча в клубном европейском турнире высшего уровня с результатом 72-42.

«Монако » подтвердил назначение Манучара Маркоишвили временно исполняющим обязанности главного тренера.