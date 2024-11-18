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«Монако» отправил в отставку Сашу Обрадовича после поражения от «Ле-Мана»

Саша Обрадович потерял должность главного тренера «Монако».

На прошлой неделе клуб уступил «Црвене Звезде» в матче Евролиги со счетом 90:98.

«Очень просто. Одно предложение. Это позор для нас. Это позор. То, как мы играли, то, как мы ходили пешком.

Это не та команда, которую я хочу видеть, никто здесь не хочет видеть такую ​​команду. Без страсти, без любви нельзя выиграть матч», – заявил тренер после поражения. Команда сумела взять верх над «Басконией» в следующем туре, однако уступила «Ле-Ману» в рамках чемпионата Франции.

Это поражение стало критическим для положения тренера в клубе. По сообщению нескольких источников, Обрадович был отправлен в отставку, а его место временно займет Манучар Маркоишвили.

Сербский специалист дважды выигрывал с клубом национальный чемпионат и смог вывести команду в «Финал четырех» Евролиги в 2023 году.

«Монако» находится на 9-м месте в Евролиге с результатом 6-4.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Meridian Sport
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