«Монако» отправил в отставку Сашу Обрадовича после поражения от «Ле-Мана»
На прошлой неделе клуб уступил «Црвене Звезде» в матче Евролиги со счетом 90:98.
«Очень просто. Одно предложение. Это позор для нас. Это позор. То, как мы играли, то, как мы ходили пешком.
Это не та команда, которую я хочу видеть, никто здесь не хочет видеть такую команду. Без страсти, без любви нельзя выиграть матч», – заявил тренер после поражения. Команда сумела взять верх над «Басконией» в следующем туре, однако уступила «Ле-Ману» в рамках чемпионата Франции.
Это поражение стало критическим для положения тренера в клубе. По сообщению нескольких источников, Обрадович был отправлен в отставку, а его место временно займет Манучар Маркоишвили.
Сербский специалист дважды выигрывал с клубом национальный чемпионат и смог вывести команду в «Финал четырех» Евролиги в 2023 году.
«Монако» находится на 9-м месте в Евролиге с результатом 6-4.
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