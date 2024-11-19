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Новым главным тренером «Монако» станет Вассилис Спанулис (Meridian Sport)

«Монако» определился с заменой Саше Обрадовичу.

Как сообщает Meridian Sport, новым главным тренером «Монако» станет Вассилис Спанулис, с которым достигнута принципиальная договоренность.

Прославленный игрок «Олимпиакоса» начал тренерскую карьеру в «Перистери» в 2022 году. С 2023-го Спанулис возглавляет сборную Греции.

«Монако» находится на 9-м месте в Евролиге с результатом 6-4. В понедельник клуб отправил в отставку Сашу Обрадовича.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Meridian Sport
logoВассилис Спанулис
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoсборная Греции
logoчемпионат Франции
logoМонако
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