Новым главным тренером «Монако» станет Вассилис Спанулис (Meridian Sport)
«Монако» определился с заменой Саше Обрадовичу.
Как сообщает Meridian Sport, новым главным тренером «Монако» станет Вассилис Спанулис, с которым достигнута принципиальная договоренность.
Прославленный игрок «Олимпиакоса» начал тренерскую карьеру в «Перистери» в 2022 году. С 2023-го Спанулис возглавляет сборную Греции.
«Монако» находится на 9-м месте в Евролиге с результатом 6-4. В понедельник клуб отправил в отставку Сашу Обрадовича.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Meridian Sport
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