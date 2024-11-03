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Александр Щербенев о матче против «Локо»: «Было волнительно и непривычно выходить с другой стороны»

Александр Щербенев поделился впечатлениями от матча против «Локомотива-Кубань».

«Рад был вернуться в Краснодар, родной город, мой клуб. Рад, что выиграли. Потому что, на самом деле, в этом сезоне «Локомотив» демонстрируют очень хороший баскетбол, и они шли до последних двух игр без поражений. Особенно здесь дома, при поддержке трибун, очень сложно играть. Но в большей части выполнили план на игру, и за счет этого удалось победить, очень важная победа для нас. Будем продолжать работать в том же духе. Очень рад, что болельщики тепло встретили. Спасибо им большое.

Расскажите подробнее о своих личных ощущениях, когда вы вышли на паркет впервые не за «Локо», подошли к болельщикам, поприветствовали их.

На самом деле, все равно приятно возвращаться домой, здесь очень много воспоминаний. Приятно, что болельщики так тепло и дружно встретили меня. Конечно, немного нервничал, потому что для меня было волнительно и непривычно выходить с другой стороны. Но это спорт, такое происходит, поэтому сейчас я по другую сторону и делал все, чтобы команда «Зенит» победила сегодня. Повторюсь, что было волнительно, но очень приятно.

Александр, на вашей позиции в «Зените» достаточно большая конкуренция. Насколько вам тяжело пробиваться и получать игровое время. Нет сожаления о том, что вы поменяли команду?

Сожаления нет. Что не делается, все к лучшему. Но конкуренция — это двигатель прогресса. Поэтому, уверен, сезон длинный, всем хватит игрового времени. Я делаю все для того, чтобы и играть больше, и помогать команде больше. Тренер мне доверяет, и партнеры по команде верят в меня. Уверен, что все вместе мы идем к одной цели», – рассказал защитник «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» нанес краснодарскому «Локомотиву-Кубань» первое домашнее поражение в сезоне – 77:71.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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Александр Щербенев
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