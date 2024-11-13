Виктор Лахин: «Надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА»

Виктор Лахин надеется после этого сезона попасть в НБА.

— Как прокомментируете вашу эффектную и эффективную игру в последнем матче с «Восточным Кентукки», где оформили дабл‑дабл?

— Всегда приятно делать дабл‑дабл. Но в первую очередь приятно, что выиграла команда. Тем более в какой‑то момент уступали с разницей в четыре очка. Ну, а личные показатели придают мне уверенности при акклиматизации в новой команде. Много чего нового открываю от игры к игре, и мне все комфортнее и понятнее играть.

— Надеетесь выйти в ближайшее время на драфт НБА? И вообще, каким видите ваш дальнейший путь после NCAA?

— Да, надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА . А если нет, то в очень хорошей команде в Европе.

— В NCAA успешно дебютировал Егор Демин. Общаетесь с ним?

— Нет, с Деминым не общаюсь, но очень рад его успехам. Вижу, как он играет, надеюсь, у него так же будет и в дальнейшем, — сказал российский тяжелый форвард университета Клемсон.