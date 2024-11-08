«Со стороны выглядит как конец света, но это не так». Джонатан Айзек прокомментировал серию поражений «Орландо»
«Орландо» потерпел 5 поражений подряд.
Команда занимает 10-ю строчку на Востоке с результатом 3-6.
«Сезон очень длинный, нужно держать правильный настрой. Сейчас со стороны все выглядит как конец света, но это не так. Это баскетбол. Достаточно одного матча. Взяли – и все придет в норму, победы пойдут. Я не беспокоюсь, мы не беспокоимся», – заявил форвард Джонатан Айзек.
Проблемы «Мэджик» усугубились отсутствием лидера команды Паоло Банкеро, который выбыл с разрывом косой мышцы живота на неопределенный срок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
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