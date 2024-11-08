«Со стороны выглядит как конец света, но это не так». Джонатан Айзек прокомментировал серию поражений «Орландо»

«Орландо» потерпел 5 поражений подряд.

Команда занимает 10-ю строчку на Востоке с результатом 3-6.

«Сезон очень длинный, нужно держать правильный настрой. Сейчас со стороны все выглядит как конец света, но это не так. Это баскетбол. Достаточно одного матча. Взяли – и все придет в норму, победы пойдут. Я не беспокоюсь, мы не беспокоимся», – заявил форвард Джонатан Айзек.

Проблемы «Мэджик» усугубились отсутствием лидера команды Паоло Банкеро, который выбыл с разрывом косой мышцы живота на неопределенный срок.