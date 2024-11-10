Энтони Блэк: «Сейчас главный парень – Франц Вагнер. Нам важно, чтобы он набрал ход»

«Орландо» пытается нащупать игру в отсутствие Паоло Банкеро.

Травма форварда создала проблемы для команды в нападении. В двух последних матчах Франц Вагнер набирал 28 и 27 очков. Игра с «Новым Орлеаном », которую Вагнер начал с 17 очков в первой четверти, прервала серию из 5 поражений команды.

«Никакого секрета в том, что он сейчас главный парень в команде. Нам важно, чтобы он набрал ход, не только в последнем матче, но и в будущем. Мы все время просим его быть более агрессивным, продолжать бросать, проходить к кольцу, брать игру на себя и позволять нам поддерживать его.

Хорошо, что у него пошло, нам понадобится это в дальнейшем, мы ему доверяем», – заявил защитник Энтони Блэк .

Вагнер набирает 19,6 очка, 5,2 подбора, 4,3 передачи и 1,4 перехвата в среднем в этом сезоне. Легкий форвард подписал этим летом максимальный контракт с базовой суммой в 224 миллиона долларов на 5 лет.