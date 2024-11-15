Тайриз Макси вернулся к тренировкам на площадке и пройдет обследование в начале следующей недели

Тайриз Макси может скоро вернуться в состав «Сиксерс».

Звездный защитник «Филадельфии» приехал с командой на выездную встречу с «Орландо » и вышел на общую бросковую тренировку. Макси работает над восстановлением на баскетбольной площадке.

Медицинский штаб проведет обследование в начале следующей недели.

Макси выбыл с травмой задней поверхности бедра 7 ноября. Планировалось, что защитник пропустит минимум 2 недели.