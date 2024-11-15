Тайриз Макси вернулся к тренировкам на площадке и пройдет обследование в начале следующей недели
Тайриз Макси может скоро вернуться в состав «Сиксерс».
Звездный защитник «Филадельфии» приехал с командой на выездную встречу с «Орландо» и вышел на общую бросковую тренировку. Макси работает над восстановлением на баскетбольной площадке.
Медицинский штаб проведет обследование в начале следующей недели.
Макси выбыл с травмой задней поверхности бедра 7 ноября. Планировалось, что защитник пропустит минимум 2 недели.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джины Мизелли
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