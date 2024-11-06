Кендрик Перкинс: «Если бы у Бена Симмонса и Майкла Бизли был ребенок, это был бы Паоло Банкеро»

Кендрик Перкинс сравнил Паоло Банкеро с Беном Симмонсом и Майклом Бизли.

«Если взять Бена Симмонса , праймового Бена Симмонса, в его первые три сезона, и взять Майкла Бизли , и у этих засранцев будет ребенок, то получится Паоло Банкеро .

Симмонс был неудержим в атаке – это Паоло. Посмотрите на игру Паоло, когда он разворачивается, его джеб-степы и все такое. Бизли делает это слева, Паоло делает это справа. Он определенно один из них», – сказал эксперт ESPN.