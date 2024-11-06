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Кендрик Перкинс: «Если бы у Бена Симмонса и Майкла Бизли был ребенок, это был бы Паоло Банкеро»

Кендрик Перкинс сравнил Паоло Банкеро с Беном Симмонсом и Майклом Бизли.

«Если взять Бена Симмонса, праймового Бена Симмонса, в его первые три сезона, и взять Майкла Бизли, и у этих засранцев будет ребенок, то получится Паоло Банкеро.

Симмонс был неудержим в атаке – это Паоло. Посмотрите на игру Паоло, когда он разворачивается, его джеб-степы и все такое. Бизли делает это слева, Паоло делает это справа. Он определенно один из них», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoКендрик Перкинс
logoОрландо
logoНБА
logoМайкл Бизли
logoБен Симмонс
logoПаоло Банкеро
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