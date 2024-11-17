Домантас Сабонис пропустил матч против «Юты» из-за проблем с мышцами спины

«Кингз» обыграли «Джаз» без Домантаса Сабониса.

Центровой «Сакраменто » пропустил матч из-за напряжения мышц нижней части спины. Сабонис пришел поддержать команду и был замечен с электрогрелкой.

Литовский центровой набирал 20,2 очка, 12,5 подбора и 6,6 передачи в 13 матчах нынешнего сезона в среднем.

В его отсутствие «Сакраменто» одолел «Юту» – 121:117.

Проблемы со спиной также у форварда команды Демара Дерозана.