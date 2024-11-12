Малик Монк выбыл из строя как минимум на 2 недели из-за повреждения голеностопа
Малик Монк в ближайшее время не появится на площадке.
Защитник «Сакраменто» подвернул голеностоп, наступив на ногу центрового Мэйсона Пламли в недавнем матче против «Финикса». Восстановление займет как минимум 2 недели.
Баскетболист набирает 13,6 очка, 3,0 подбора и 2,9 передачи в матчах этого сезона. Он уже пропустил встречу с «Сан-Антонио» в понедельник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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