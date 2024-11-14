Демар Дерозан досрочно завершил матч против «Финикса» из-за проблем со спиной
«Сакраменто» обыграл «Финикс».
Форвард Демар Дерозан не смог выйти на вторую половину встречи из-за напряжения в нижней части спины. Баскетболист набрал 2 очка за 17 минут. У команды пока нет точной информации касательно состояния игрока, но клуб рассчитывает, что Дерозан сможет восстановиться к пятничной встрече с «Миннесотой».
«Когда у тебя нет Малика Монка и Демара Дерозана, приходится полагаться на общие усилия. Сегодня это и произошло», – заявил главный тренер Майк Браун.
Форвард набирает 24,8 очка с 52,6% точности с игры на стартовом отрезке нынешнего регулярного чемпионата за новую команду.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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