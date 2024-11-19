Дэмиан Лиллард стал автором победного попадания в матче с «Хьюстоном»
«Милуоки» удалось прервать 5-матчевую победную серию «Хьюстона».
В понедельник «Бакс» вырвали победу со счетом 101:100. На последних секундах разыгрывающий Дэмиан Лиллард забросил решающий мяч в проходе при «-1».
В активе Лилларда 18 очков, 4 подбора и 10 передач при 6 из 18 с игры.
Турнирный показатель «Милуоки» – 5-9.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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