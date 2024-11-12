  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Билл Симмонс: «Милуоки» следует выходить из этой истории с Дэймом и Яннисом. Им нужно обменять их»
17

Билл Симмонс: «Милуоки» следует выходить из этой истории с Дэймом и Яннисом. Им нужно обменять их»

Билл Симмонс считает, что «Милуоки» пора радикально менять состав.

«Милуоки» следует выходить из этой истории с Дэймом и Яннисом. Им нужно обменять их. Они выиграли титул – теперь можно выходить из этого. И как по мне, тут либо «Бруклин», либо «Хьюстон». «Хьюстон» мог бы выменять его. У них есть пики и молодые игроки... Если бы я был Яннисом, куда бы предпочел перейти – в «Бруклин» или «Хьюстон»? Даже не знаю.

Ходил на игру «Селтикс» – «Нетс» в пятницу. «Нетс» довольно хороши. Они обменяли Бриджеса на все эти пики. Они вроде бы должны попытаться слить сезон. Им удалось вернуть свой пик, и вообще у них просто дохрена выборов на драфте. У них есть Кэм Томас, который меня впечатлил – очень неплохой скорер. У них есть Кэм Джонсон, Ник Клэкстон и Шредер, которые играют очень достойно.

У «Бруклина» есть куча хороших, не звездных игроков, но достаточно для команды, состав которой не выглядит бессмысленным. Считаю, что они как минимум команда уровня плей-ин. Мне кажется, они могли бы поставить все на Янниса», – заявил журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bill Simmons
logoХьюстон
logoМилуоки
logoБруклин
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
logoБилл Симмонс
logoЯннис Адетокумбо
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс о «Милуоки»: «Лейкерс» со Среднего Запада. И в отличие от них, у «Бакс» нет ресурсов для исправления ситуации»
206 ноября, 12:11
Чендлер Парсонс о возможном обмене Янниса Адетокумбо: «Это должны быть «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс»
291 ноября, 14:50
Билл Симмонс о Риверсе в «Бакс»: «Все говорят об Эмбииде, Харден отлично себя показывает. Док понимает: «Пришло время взять реванш»
1225 января, 11:47
«Бостон» и «Денвер» – фавориты сезона в рейтинге команд НБА от Билла Симмонса
2819 января, 14:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виктор Вембаньяма повторил достижение Робертсона, Абдул-Джаббара, Берда, Гриффина и Уикса
3 минуты назад
«Анадолу Эфес» отправил в отставку генерального менеджера Алпера Йылмаза
24 минуты назад
Марк Дэйгнолт о прогрессе Гилджес-Александера: «Вы будете в шоке, если узнаете, как мало мне приходится работать с ним»
1сегодня, 09:59
Евролига. «Монако» – «Црвена Звезда», «Панатинаикос» встретится с тель-авивским «Маккаби» и другие матчи
сегодня, 09:49
Клэй Томпсон о поддержании связи с Карри и Грином: «Не особо»
3сегодня, 08:58
Сергей Елевич: «Если Демин попадет в НБА, это будет очень значимый успех для российского баскетбола»
19сегодня, 08:47
Шэмс Чарания: «Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель»
2сегодня, 08:28
Стефен Карри: «Странно видеть Клэя в майке с 31-м номером»
8сегодня, 07:46
Малик Монк выбыл из строя как минимум на 2 недели из-за повреждения голеностопа
сегодня, 07:33
Донован Митчелл и Брэндон Бостон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Фридзон о Демине: «Если будет так продолжать, то попадет в НБА»
29 минут назад
Новичок «Кингз» Девин Картер получил разрешение выполнять бросковые упражнения. 13-й номер драфта восстанавливается после операции
49 минут назад
Трей Мерфи вернулся в состав «Нового Орлеана» после травмы – 12 очков и 5 подборов в матче с «Бруклином»
сегодня, 09:23
Брайан Уиндхорст: «Бакс» не обсуждают варианты обмена Дэмиана Лилларда»
3сегодня, 08:41
Еврокубок. «Гамбург» – «Арис», «Валенсия» сыграет с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 08:20
Казис Максвитис близок к назначению на пост главного тренера «Манисы»
1сегодня, 08:02
Вембаньяма поверил в обманное движение Сабониса, но успел накрыть соперника
4сегодня, 07:28Видео
Иван Лазарев представил сюжет о матче УНИКС – ЦСКА и совместном перелете с армейцами
сегодня, 07:08Видео
Вембаньяма подарил игровую майку юному болельщику, который попросил у него автограф
6сегодня, 06:59Видео
Донован Митчелл забросил с разворотом на 360 градусов
3сегодня, 06:50Видео