Билл Симмонс: «Милуоки» следует выходить из этой истории с Дэймом и Яннисом. Им нужно обменять их»

Билл Симмонс считает, что «Милуоки» пора радикально менять состав.

«Милуоки » следует выходить из этой истории с Дэймом и Яннисом . Им нужно обменять их. Они выиграли титул – теперь можно выходить из этого. И как по мне, тут либо «Бруклин», либо «Хьюстон ». «Хьюстон» мог бы выменять его. У них есть пики и молодые игроки... Если бы я был Яннисом, куда бы предпочел перейти – в «Бруклин » или «Хьюстон»? Даже не знаю.

Ходил на игру «Селтикс» – «Нетс» в пятницу. «Нетс» довольно хороши. Они обменяли Бриджеса на все эти пики. Они вроде бы должны попытаться слить сезон. Им удалось вернуть свой пик, и вообще у них просто дохрена выборов на драфте. У них есть Кэм Томас, который меня впечатлил – очень неплохой скорер. У них есть Кэм Джонсон, Ник Клэкстон и Шредер, которые играют очень достойно.

У «Бруклина» есть куча хороших, не звездных игроков, но достаточно для команды, состав которой не выглядит бессмысленным. Считаю, что они как минимум команда уровня плей-ин. Мне кажется, они могли бы поставить все на Янниса», – заявил журналист.