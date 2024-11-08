Гилберт Аренас: «Нападение Дока Риверса не может набирать очки»
«Милуоки» начал сезон с результатом 2-6 и разницей очков «-2,9».
«Чтобы избежать критики им нужно показать что-то вроде первого сезона Леброна в «Майами», когда они начали 8-8, а потом выиграли 23 подряд.
Проблема не в защите, проблема в том, что нападение Дока Риверса не может набирать очки.
Когда Дрю Холидэй был в команде, они показывали разницу «+3». Когда Дэйм Лиллард только перешел в «Бакс», они одержали 30 побед на 13 поражений и шли с разницей «+5». Их защита ухудшилась, но нападение стало настолько сильнее, что это перекрыло все с запасом», – заявил Гилберт Аренас.
Док Риверс заменил Эй Джей Гриффина на посту главного тренера «Милуоки» в прошлом сезоне и стал тренером Востока на Матче всех звезд по результатам команды под руководством прежнего специалиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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