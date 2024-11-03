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Промахи Демара Дерозана и Де’Аарона Фокса в концовке принесли «Торонто» победу над «Сакраменто»

«Рэпторс» победили «Кингз» (131:128) дома в день церемонии в честь Винса Картера.

Наиболее результативным в составе хозяев стал защитник Ар Джей Барретт. На его счету 31 очко, 9 подборов и 6 передач при 10 из 26 с игры, 3 из 9 с дальней дистанции и 8 из 11 штрафных. Защитник промазал 2 штрафных в конце овертайма при счете 131:128, дав гостям возможность сравнять счет в последнем владении. Демар Дерозан попал в дужку кольца, а Де’Аарон Фокс после выигранного командой подбора не добросил мяч до корзины.

«Сакраменто» прервал свою победную 3-матчевую серию и идет с результатом 3-3.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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logoДе'Аарон Фокс
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