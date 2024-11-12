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Ар Джей Барретт узнал среди зрителей актера из «Игры престолов»

Ар Джей Барретт во время игры узнал актера из сериала «Игра престолов».

Форвард «Торонто» Ар Джей Баррет во время вчерашнего матча с «Лейкерс» увидел в первом ряду актера Николая Костера-Вальдау, сыгравшего Джейме Ланнистера в телесериале «Игра престолов».

Баскетболист настолько удивился, что на секунду замер и произнес: «Игра престолов?»

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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