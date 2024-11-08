Лиллард и Адетокумбо набрали 65 очков на двоих, «Милуоки» прервал серию из шести поражений
«Милуоки» прервал серию из шести поражений, обыграв «Юту» 123:100.
В составе «Бакс» звездные Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо набрали 65 очков на двоих.
На счету Лилларда 34 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата, в активе Адетокумбо 31 очко и 16 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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