Лиллард и Адетокумбо набрали 65 очков на двоих, «Милуоки» прервал серию из шести поражений

«Милуоки» прервал серию из шести поражений, обыграв «Юту» 123:100.

В составе «Бакс» звездные Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо набрали 65 очков на двоих.

На счету Лилларда 34 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата, в активе Адетокумбо 31 очко и 16 подборов.