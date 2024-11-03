Бросок Донована Митчелла на последних секундах принес «Кливленду» 7-ю победу подряд на старте сезона
«Кавальерс» обыграли «Бакс» в гостях со счетом 114:113.
Самым результативным игроком «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. В его активе 30 очков, 3 подбора и 4 передачи при 11 точных из 25 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 4 из 4 штрафных.
Сложный дальний двухочковый с сопротивлением в исполнении Митчелла на последних секундах матча стал решающим и принес победу его команде.
Со стороны «Бакс» отличились форвард Яннис Адетокумбо и разыгрывающий Дэмиан Лиллард, набравшие 75 очков на двоих.
На счету Лилларда 41 очко и 9 передач при 13 из 24 с игры и 10 из 15 из-за дуги.
Адетокумбо был близок к трипл-даблу. В его активе 34 очка, 16 подборов и 9 передач при 15 из 27 с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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