  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бросок Донована Митчелла на последних секундах принес «Кливленду» 7-ю победу подряд на старте сезона
Видео
6

Бросок Донована Митчелла на последних секундах принес «Кливленду» 7-ю победу подряд на старте сезона

«Кавальерс» обыграли «Бакс» в гостях со счетом 114:113.

Самым результативным игроком «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. В его активе 30 очков, 3 подбора и 4 передачи при 11 точных из 25 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Сложный дальний двухочковый с сопротивлением в исполнении Митчелла на последних секундах матча стал решающим и принес победу его команде.

Со стороны «Бакс» отличились форвард Яннис Адетокумбо и разыгрывающий Дэмиан Лиллард, набравшие 75 очков на двоих.

На счету Лилларда 41 очко и 9 передач при 13 из 24 с игры и 10 из 15 из-за дуги.

Адетокумбо был близок к трипл-даблу. В его активе 34 очка, 16 подборов и 9 передач при 15 из 27 с игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
logoКливленд
logoМилуоки
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДэмиан Лиллард
logoЯннис Адетокумбо
logoДонован Митчелл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
30 очков Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию»
24 октября, 05:26Видео
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
10216 октября, 09:05
Лиллард и Адетокумбо набрали 44 очка на двоих в победном матче с «Чикаго»
215 октября, 06:30Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бруклин» примет «Детройт», «Даллас» встретится с «Орландо»
5 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К»
10 минут назад
ACB. «Барселона» примет «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи
45 минут назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» примет «Зенит
50 минут назад
Промахи Демара Дерозана и Де’Аарона Фокса в концовке принесли «Торонто» победу над «Сакраменто»
сегодня, 07:15Видео
Адам Сильвер консультируется со Стефом Карри по поводу формата Матча всех звезд этого сезона
1сегодня, 06:59
Дабл-дабл Бэма Адебайо (32+14) помог «Майами» крупно обыграть «Вашингтон»
сегодня, 06:42Видео
НБА. 27 очков Хилда помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» в овертайме, «Оклахома» победила «Клипперс» и другие результаты
166сегодня, 06:25
Донован Митчелл и Брэндон Миллер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:15Видео
В Торонто прошла церемония вывода из обращения номера Винса Картера
3сегодня, 05:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Мегу»
14 минут назад
Чемпионат Греции. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Промитеасом»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Виллербан» примет «Шоле»
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Тревизо» и другие матчи
34 минуты назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Фенербахче» примет «Петким Спор» и другие матчи
40 минут назад
НБА опять открыла расследование дела о домашнем насилии со стороны Джексона Хэйса после нового видео
сегодня, 06:05Видео
Рэпер Дрейк: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам»
2сегодня, 05:15
«Новый Орлеан» подписал защитника Джейлена Науэлла
сегодня, 04:46
Чемпионат Италии. «Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк»
вчера, 21:32
Чемпионат Франции. «Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» был сильнее «Дижона»
вчера, 21:06