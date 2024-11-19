Егор Демин во второй раз подряд признан новичком недели в конференции Big 12
Егор Демин получил еще одну индивидуальную награду в NCAA.
Конференция Big 12 во второй раз подряд назвала разыгрывающего университета Бригама Янга новичком недели.
Демин разделил этот приз с представителем Аризоны Стэйт Джосоном Сононом.
18-летний россиянин в среднем набирал 15,0 очка, 6,0 передачи, 2,5 подбора, 2,5 перехвата и 1,5 блок-шота в двух победных для Бригама Янга матчах второй недели нового сезона NCAA.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: byucougars.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости