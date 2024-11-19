Егор Демин во второй раз подряд признан новичком недели в конференции Big 12

Егор Демин получил еще одну индивидуальную награду в NCAA.

Конференция Big 12 во второй раз подряд назвала разыгрывающего университета Бригама Янга новичком недели.

Демин разделил этот приз с представителем Аризоны Стэйт Джосоном Сононом.

18-летний россиянин в среднем набирал 15,0 очка, 6,0 передачи, 2,5 подбора, 2,5 перехвата и 1,5 блок-шота в двух победных для Бригама Янга матчах второй недели нового сезона NCAA .