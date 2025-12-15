Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»

Отец разыгрывающего «Бруклина» Егора Дёмина рассказал об адаптации сына к НБА.

Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклина» Егора Дёмина , рассказал о непростом периоде адаптации 19‑летнего игрока к НБА и обозначил ключевые задачи на вторую половину сезона.

«Период адаптации для любого новичка – трудный. Новый уровень лиги, для молодого игрока это всегда испытание, когда он должен нащупать баланс между требованиями тренера, ролями в команде и при этом сохранить собственную идентичность и быть полезным команде. Это и есть главная задача Егора в этом сезоне.

Положительно, что в «Бруклине » сейчас нет высокого спроса за результат, но есть постоянный спрос с каждого баскетболиста. И если ты выходишь в старте, то от тебя ждут качественной игры. Учитывая все факторы, задача непростая, при этом выполнимая.

Этот период непростой, но все движется в правильном направлении. Чувствуется и поддержка команды, и тренера. Если говорить о второй половине сезона, то от Егора ждут стабильности. Он показал высокий потолок, дальше нужно выходить на следующий уровень и показывать в каждой игре качество во всех аспектах», – отметил Владимир Дёмин.

Егор Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав 17 очков в победном матче с «Милуоки»