Давайте кайфанем от паса Егора Демина между ног

У университета Бригама Янга (4-0) пока нет достойных соперников, но Егор Демин не пользуется этой возможностью, чтобы набить впечатляющую статистику. Сегодня, против Айдахо (95:71), российский разыгрывающий провел на площадке 30 минут и набрал 16 очков, 5 из 8 с игры, 7 передач, 3 перехвата и 3 блока.

В игре с Айдахо доминировали партнеры Демина: центровой Фусс Траоре разбирался под щитами – 29 очков (11 из 12 с игры), защитник Ричи Сондерс брал на себя больше всех – 10 из 15 с игры, 26 очков.

Шумиха вокруг российского игрока, впрочем, не утихает: он все так же впечатляет своими неожиданными передачами и эффективно атакует с дуги, в том числе отходя на дистанцию трехочковой НБА (сегодня у него 3 из 4).

Это происходит и потому, что Демин играет не только эффективно, но и приносит в баскетбол BYU особенную легкость и радость от игры. Лучшее всего ее иллюстрирует момент, который случился уже в конце матча: в быстрой атаке российский разыгрывающий доставил мяч в «краску», а там неожиданно для защитников перевел его под ногой на Траоре, которому оставалось попасть с двух метров.

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via GIPHY

«Очень здорово, когда есть «большой», который бежит параллельно со мной, – рассказал об этом моменте Демин. – Я не могу отказываться от возможности отдать ему такую передачу. И мы насладились этим моментом все вместе – с командой, со скамейкой».

Фото: Gettyimages /Chris Gardner / Stringer