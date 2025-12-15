0

«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)

«Тандер», «Рокетс» и «Сперс» не намерены участвовать в гонке за Яннисом.

По информации инсайдера Марка Стейна, три ведущие команды Западной конференции – «Оклахома‑Сити», «Хьюстон» и «Сан‑Антонио» – не планируют включаться в переговоры об обмене Янниса Адетокумбо.

Хотя у всех трех клубов, предположительно, есть активы, чтобы побороться за звездного форварда «Бакс», каждая из команд, по данным инсайдера, удовлетворена текущим составом и стратегией развития.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
